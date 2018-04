Marktdag aan rusthuis valt in de smaak 26 april 2018

02u28 0 Izegem Aan woonzorgcentrum 't Pandje vond gisterennamiddag voor het eerst een heuse marktdag plaats.

Het centrum organiseerde die activiteit opdat veel inwonende senioren makkelijker aan verse producten zouden raken. "We wilden deze formule eens proberen en bekijken of ze wat weerklank zou vinden", vertelt verantwoordelijke Marianne Lagrange. "We hebben twaalf marktkramers uitgenodigd en meteen merkten we dat er heel wat mensen afkwamen. Niet alleen vanuit 't Pandje, maar ook uit de buurt, wat het sociale contact alleen maar kan bevorderen. We willen dit zeker nog eens herhalen, maar vaste tijdstippen hebben we hier nog niet voor uitgekozen." Ook de inwoners zelf konden het initiatief smaken. Germaine Thomas ging inkopen doen met haar kleinzoon Michiel Rondelez. "Heel handig om vlak voor de deur te kunnen winkelen en zo moeten we ook niet ver zeulen met tassen.", vertelt ze. (VDI)