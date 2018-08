Mandelmotards rijden richting grens met Frankrijk 09 augustus 2018

Motortoeristenclub Freedom uit Izegem organiseert tijdens het weekend van 18 en 19 augustus voor de 35ste keer zijn jaarlijkse Mandelmotortreffen. Er staat een toeristische rondrit van 180 kilometer op het programma en die gaat richting de grens met Frankrijk. Op het parcours liggen onder meer Handzame, Krombeke en Dranouter. "Het traject bestaat uit een afwissseling van grote en kleinere kronkelende, landelijke wegen die goed berijdbaar zijn en die zelfs voor minder ervaren rijders geen probleem mogen vormen", zegt voorzitter Jean-Paul Eggermont. "Iedereen is welkom, van opstappende tot ervaren motorrijders, maar ook de 50cc en de scooters." De start en aankomst situeren zich aan de Bellevueschool in de Bellevuestraat 28. Inschrijven kan op zaterdag van 8 tot 16 uur en op zondag van 8 tot 13 uur. Wie pech heeft, kan rekenen op gratis depannage tot aan de inschrijving. Meer info via de website www.mtcfreedomizegem.be. (VDI)