Mandel United minstens tien seizoenen in Izegem 27 februari 2018

KFC Mandel United en het stadsbestuur van Izegem hebben een schriftelijke overeenkomst getekend rond beloftes die ze elkaar al rond de jaarwisseling gemaakt hadden.





De fusieploeg engageert zich om vanaf het seizoen 2019-2020 op Izegemse bodem te voetballen. Eerder werd beslist om de ploeg nog één seizoen in Ingelmunster te laten spelen, omdat er in Izegem een capaciteitsprobleem voor het veld is. "Maar er is het engagement om in de volgende legislatuur nog een kunstgrasveld aan te leggen", vertelt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Waar dat zal komen, staat nog niet vast. We hadden al langer een mondelinge overeenkomst, maar nu staat ook op papier dat Mandel United minstens tien seizoenen in Izegem zal blijven." Later dit voorjaar moet het nieuwe tribunegebouw op de site Krekel-Zuid af zijn. (VDI)





