Man zwaait met revolver na nachtlawaai 22 maart 2018

Een 62-jarige man uit Izegem riskeert zes maanden celstraf en een boete van 2.000 euro omdat hij op 26 juli vorig jaar met een revolver naar zijn buren zwaaide en ook verboden munitie in bezit had.





Buren hadden de politie gebeld nadat het er in de tuin van Marnix W. te luidruchtig aan toe ging. De situatie leek gekoeld maar van zodra de politie was verdwenen, liep W. met een revolver naar buiten en dreigde er mee "zijn lader leeg te trekken". Toen de politie voor een tweede keer terugkeerde, opende een dronken W. ook gewapend de deur. In zijn woning vond de politie nog 170 patronen en twee busjes pepperspray. "Als de drank is in de man, de wijsheid in de kan", klonk het bij zijn advocaat. "Hij was in zijn alcoholverslaving hervallen maar is nu opnieuw van de drank af. Met de buren is het intussen ook bijgelegd." Marnix W. is geen onbekende voor het gerecht. Eind de jaren '90, twee jaar nadat ze als vinkeniers samen het BK hadden gewonnen, vloog hij samen met de zaakvoerder van Meubelen Astrid uit Ingelmunster in de cel op verdenking van grootschalige valsmunterij. Na zijn vrijlating trok W. naar Spanje maar ook daar belandde hij zeven jaar in de cel op verdenking van valsmunterij. Vonnis op 4 april. (LSI)