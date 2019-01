Man stalkte ex met honderden sms’jes en stuurde naaktfoto’s van ex naar haar werkgever: geen straf of boete, wel contactverbod en schadevergoeding Bart Boterman

08 januari 2019

13u38 0 Izegem Een vijftiger uit Izegem is veroordeeld omdat hij zijn ex-partner stalkte en belaagde met 670 sms’jes, berichten op Whatsapp en oproepen. Hij stuurde bovendien naaktfoto’s van het slachtoffer naar haar werkgever, het OCMW van Nieuwpoort. De man kreeg geen gevangenisstraf of boete, maar moet zich wel aan voorwaarden houden en een schadevergoeding betalen.

Het slachtoffer had in 2016 tot begin 2017 een kortstondige relatie met T.S., een vijftiger uit Izegem. Toen ze de relatie beëindigde, kon hij dat niet verkroppen. “Maandenlang kreeg ze elke dag sms’jes, Whatsappberichten en oproepen van haar ex. Ze ging er toen al psychologisch aan ten onder. Maar toen stuurde de beklaagde zelfs intieme foto’s naar haar werkgever, het OCMW van Nieuwpoort. Dit heeft een grote impact gehad op professioneel vlak en op haar privéleven”, zegt haar advocaat.

T.S. kwam haar ook meermaals opzoeken op de werkvloer en probeerde roddels over haar te verspreiden bij de collega’s. Hij werd in juni 2017 opgepakt en voorwaardelijk vrijgelaten door de onderzoeksrechter, met een contactverbod. Volgens de procureur schond hij echter zijn voorwaarden toen hij opnieuw op haar werk verscheen en had verspreid dat ze aanpapte met de directeur van het OCMW.

Voorwaarden

De advocaat van T.S. stelde dat de feiten kaderen in een manische depressiviteit en opperde begeleiding in plaats van straf. De Veurnse strafrechter ging daarmee akkoord. De verdachte kreeg geen gevangenisstraf of boete, maar een zogenaamde autonome probatie. Daarbij krijgt de beklaagde een reeks voorwaarden opgelegd waaraan hij zich moet houden, onder andere een contactverbod en zich verplicht laten begeleiden voor zijn probleem.

Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van drieduizend euro betalen.