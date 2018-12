Man riskeert twee jaar cel voor partnergeweld LSI

04 december 2018

12u28

Bron: LSI

Er hangt een 26-jarige jongeman uit Izegem een celstraf van twee jaar boven het hoofd. Giorgio B.A. daagde niet op voor zijn proces in de rechtbank in Kortrijk, waar hij zich voor partnergeweld moest verantwoorden. Op 19 mei 2017 bedreigde hij zijn ex aan de schoolpoort. “Hij zei dat hij haar de keel zou oversnijden”, zei het openbaar ministerie. Ook een andere partner, waar hij in september 2016 mee huwde, kreeg het regelmatig hard te verduren. “Rond gesleurd aan de haren, een neusbreuk geslagen, met haar voet in gebroken glas terecht gekomen,…”, somde de openbare aanklager op. De Izegemnaar liep al enkele veroordelingen op, onder andere voor bedreiging van de politie nadat ze hem zonder rijbewijs van achter het stuur hadden geplukt. Vonnis op 15 januari.