Man rijdt 116 kilometer per uur in zone 50 VHS

21 januari 2019

09u54 0 Izegem Er wordt ook op zondag vaak te hard gereden, zo blijkt uit cijfers van een controleactie die de politiezone RIHO hield. Op de Noordkaai in Izegem werd in een zone 50 zelfs een man betrapt die 116 kilometer per uur reed. Hij was één van de bestuurders die z’n rijbewijs moesten inleveren, voor een periode van vijftien dagen.

De politiezone RIHO controleerde zondag op drie verschillende lokaties: langs de Meensesteenweg in Roeselare, op de Rijksweg (N36) in Izegem en langs de Noordkaai in Izegem. Daarbij werd ook het ANPR-voertuig ingezet, om op basis van nummerplaatherkenning ook overtreders te snappen. Dat loonde. Een Poolse onderdaan met zeven openstaande verkeersboetes mocht pas verder rijden nadat hij 767 euro had betaald. Vijf andere buitenlanders werden ook aan de kant gezet omdat ze nog één of verschillende boetes moesten betalen. Het aantal mensen dat te snel reed langs de Meensesteenweg valt mee: bijna negen procent krijgt een proces-verbaal in de bus. Dat aantal lag flink hoger in de werfzone langs de Rijksweg in Izegem, waar momenteel een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt. Een kwart reed daar te snel. Topper was iemand die betrapt werd tegen 91 per uur. Dat is echter nog altijd een flink pak lager dan de snelheidsduivel die gesnapt werd langs de Noordkaai in Izegem. Die reed in zone 50 meer dan dubbel zo snel: 116 kilometer per uur. De man mag nu vijftien dagen niet met de wagen rijden. Opmerkelijk: langs de Noordkaai reden zes bestuurders op tien te snel. Tijdens de controleactie moest ook één iemand z’n rijbewijs afgeven voor vijftien dagen omdat hij stuurde onder invloed van drugs.