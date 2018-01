Man moet voorwaarden naleven voor bezit en verspreiden kinderporno 02u38 1

Een 35-jarige man uit Izegem werd gisteren op de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een probatie opschorting voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man krijgt dus geen straf, maar moet wel voorwaarden naleven. De politie kwam F.A. op het spoor via het internet en ontdekte bij een huiszoeking zo'n 10.000 pornografische foto's en filmpjes waaronder ook heel wat kinderporno. A. is getrouwd met een vrouw, heeft een kind maar ontdekte dat hij biseksuele gevoelens heeft en ging op zoek naar homoporno. Volgens de advocaat van de man ging hij daar naar op zoek door filmpjes te downloaden en kreeg zo ongewild ook af en toe kinderporno binnen maar wiste die meteen. De man moet nu begeleiding volgen. (AHK)