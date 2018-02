Man krijgt lichtere straf in beroep na oog uitsteken van vriend 08 februari 2018

Een 27-jarige man uit Izegem krijgt een lichtere straf in het Gentse hof van beroep nadat hij per ongeluk het oog van een vriend uitstak in 2014. Hij krijgt een werkstraf van tachtig uur en een boete van 1.200 euro met uitstel. In eerste aanleg moest V. een werkstraf van 180 uren uitvoeren en een boete van 300 euro betalen. Aan het slachtoffer moest hij van de rechter een schadevergoeding van maar liefst 381.000 euro betalen, over de schadevergoeding werd in beroep geen informatie gegeven.





M.V. was op 10 mei 2014 in De Tunne in Izegem op een Chirofuif samen met andere leden van de KSA. V., die aan autisme lijdt, werd wat geplaagd en dat was de trigger. Hij greep een bierflesje en stak ermee in de richting van slachtoffer J.L., die onmiddellijk hevig bloedde. Later bleek dat zijn linkeroog niet meer te redden was. De dader werd veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en boete van 1.200 euro, deels met uitstel.





De vechtpartij werd ook gekwalificeerd als onopzettelijke slagen en verwondingen en daarmee gaat het parket in beroep akkoord, omdat er geen sprake was van agressie of ruzie vooraf. "Het was niet zijn bedoeling. Hij reageerde fout door zijn lichte vorm van autisme", aldus de verdediging. Het openbaar ministerie volgde die gedachtegang en wil liever een straf met probatie zien in plaats van een werkstraf. "Ik wens het slachtoffer nog een mooie toekomst toe. Het spijt me enorm", zei V. nog als laatste in het hof. (DJG)