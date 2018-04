Man gaat vlammen te lijf in keuken van buren 18 april 2018

02u33 0 Izegem Dankzij Lieven Debruyne (50) is gisteravond langs de Meensestraat in Izegem een keukenbrand bij de buren binnen de perken gebleven.

Samen met zijn vrouw Iris Semetier (48) genoot Lieven van een glaasje toen plots aangebeld werd. "Kelly, die samen met haar zoontje Liam enkele huizen verderop woont bij haar moeder, stond aan de deur en riep dat er brand was", vertelt de man. "Vliegensvlug greep ik de schuimblusser van zes liter die wij verplicht in huis hebben, omdat mijn echtgenote een kinderopvang runt. In de keuken van de buren stond de dampkap in brand. Ook enkele keukenkasten hadden al vuur gevat. Met de schuimblusser kreeg ik de vlammen snel gedoofd. De brandweer hoefde alleen nog wat nazicht te doen." Het was bewoonster Sabine Baert (52) die de brand opmerkte. "We waren in de tuin gezellig aan het barbecuen toen mama rechtstond om iets te gaan halen in de keuken", vertelt Kelly Buyse (30). "Ze schrok zich te pletter en wij ook." Toen alarm geslagen werd, drong de brandweer erop aan dat iedereen de rijwoning zou verlaten en dat ramen en deuren gesloten zouden blijven. "Die raad hebben we netjes opgevolgd", zegt Lieven. "Ook daardoor is de schade beperkt." Kort nadat de brandweer was weggereden, arriveerde de huisdokter. Na een korte check-up bleek iedereen in orde. (VHS)