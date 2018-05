Man dood in woning 25 mei 2018

02u52 0

In een woning in de Camiel Ameyestraat in Izegem is gisteren rond 18 uur het dode lichaam van de 35-jarige bewoner gevonden. Buurtbewoners meldden ondraaglijke stank en overlast van vliegen rond de woning. De brandweer snelde met een slotenmaker ter plaatse om de deur te openen en de woning te verluchten. Daarna stelde de politie het overlijden van de bewoner vast. Wellicht stierf hij al enkele weken geleden maar bleef zijn dood onopgemerkt. Zijn auto en de post in zijn brievenbus bleven al die tijd onaangeroerd. (LSI)