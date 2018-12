Man biedt denkbeeldige minderjarige zoon aan pedofielen aan AHK

05 december 2018

13u57

Bron: Eigen info 0

Een 31-jarige man uit Izegem moest zich woensdagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Op een chatsite bood hij zijn denkbeeldige zoontje aan pedofielen aan voor seksuele diensten. “Gelukkig bestond dat zoontje niet en deed hij het puur voor de spannende chatgesprekken waarin ze dan discussieerden wat wel en niet kon”, zei het openbaar ministerie. Een Nederlander die met de man een gesprek had gevoerd, had hem aangegeven bij de Nederlandse politie. Bij een huiszoeking bij K.E. werd kinderporno gevonden. Tijdens chatgesprekken wisselde ook links uit naar websites waar kinderporno te zien was. “Ik schaam me enorm en ben eigenlijk blij dat dit is uitgekomen. Sindsdien ben ik verplicht professionele hulp te zoeken.” De man riskeert twaalf maanden cel met uitstel en een boete van 1.500 euro. Vonnis op 2 januari.