Man belaagt ex met 670 berichten en naaktfoto’s naar werkgever Redactie

18 december 2018

16u54 0 Izegem Een vijftiger uit Izegem stond dinsdag voor de strafrechter in Veurne omdat hij zijn ex-partner stalkte en belaagde met 670 sms’jes, berichten op Whatsapp en oproepen. Hij stuurde bovendien naaktfoto’s van het slachtoffer naar haar werkgever, het OCMW van Nieuwpoort. “Dit heeft enorm veel impact gehad op haar privéleven en op professioneel vlak”, aldus haar advocaat tijdens het proces.

Het slachtoffer had in 2016 tot begin 2017 een kortstondige relatie met de man, een vijftiger uit Izegem. Toen ze de relatie beëindigde, kon hij dat niet verkroppen. “Maandenlang kreeg ze elke dag sms’jes, Whatsappberichten en oproepen van haar ex. Ze ging er toen al psychologisch aan ten onder. Maar dan stuurde de beklaagde zelfs intieme foto’s van uit hun relatieperiode naar haar werkgever, het OCMW van Nieuwpoort. Mijn cliënte schaamt zich enorm diep over wat op haar werk is gebeurd”, aldus haar advocaat.

Want beklaagde T.S. kwam haar ook meermaals opzoeken op de werkvloer en probeerde roddels over haar te verspreiden bij de collega’s. Hij werd in juni 2017 opgepakt en voorwaardelijk vrijgelaten door de onderzoeksrechter, met een contactverbod. Volgens de procureur schond hij echter zijn voorwaarden toen hij had verspreid dat ze aanpapte met de directeur van de afdeling van het OCMW. “Dit heeft enorm veel impact gehad op haar, zowel op professioneel als privévlak”, zei de raadsvrouw van het slachtoffer nog. Ze vroeg een schadevergoeding van 30 euro per dag dat ze belaagd werd. Het waren enkele maanden.

Manisch

De advocaat van Izegemse zelfstandige T.S. had er een goed pleidooi op zitten. Hij stelde dat de feiten kaderen in een manische depressiviteit en opperde begeleiding in plaats van bestraffing. Het openbaar ministerie leek in te stemmen met een autonome probatie, waarbij geen concrete straf wordt uitgesproken maar enkele voorwaarden waaronder een contactverbod worden opgelegd. Sinds een jaar is het contact ook volledig verbroken.



Toen T.S. zelf nog het laatste woord mocht nemen, dreigde het nog even fout te lopen. “Zij had over mij zitten zeggen dat ik een bipolaire stoornis heb. Dat terwijl ik soms wel manisch depressief was, maar dat is iets compleet anders. Daarom wou ik haar terugpakken. En die naaktfoto’s, die heb ik met balkje gecensureerd. Ik geef het maar mee”, sprak hij. De rechter spreekt op 8 januari vonnis uit.