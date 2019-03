Man bedreigt partner met mes LSI

14 maart 2019

14u31

Bron: LSI 0

Even paniek donderdagvoormiddag rond 10 uur in de Ommegangstraat in het centrum van Izegem. Vier patrouilles van de politiezone Riho snelden vliegensvlug naar een woning na een noodoproep van een vrouw die zich bedreigd voelde. Volgens haar sloeg haar partner de inboedel kort en klein en bedreigde hij haar met een mes. Ze slaagde erin op straat te rennen en naar een vriendin wat verderop te vluchten. Toen de politie arriveerde, bleek er inderdaad een gezinsruzie geweest te zijn en had de man een kast stukgeslagen. Hijzelf ontkende dat er sprake was van een mes. Na tussenkomst van de politie bedaarden de gemoederen. Arrestaties bleken niet nodig.