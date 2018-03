Malt Mentor nieuwe Homo Beerectus-biertje 21 maart 2018

03u02 0 Izegem Het Homo Beerectus-project van brouwer Jef Pirens van d'Oude Maalderij en Brecht Kindt is met Malt Mentor aan zijn zesde biertje toe.

Bedoeling is om in zes jaar tijd dertig bieren te brouwen die via dertig ambassadeurs verkocht worden. "We hadden met Hop Hanker al de hoppe-tak in onze bierenstamboom opgestart, dit keer is het de beurt aan een mout-tak", zeggen Brecht en Jef. "Bedoeling is om voor zes verschillende bieren telkens een andere soort graan te gebruiken. De Malt Mentor is een blond biertje van 6 % dat met tarwe gebrouwen is."





"Voor het volgend biertje van die tak gebruiken we dezelfde basis maar een ander soort graan. Het gaat zeker niet om een traditioneel witbier omdat we geen kruiden of citrusschil in het recept gebruikt hebben. Het gaat om een verfrissend biertje dat ideaal is om in de lente te drinken."





Meer info: www.homobeerectus.com. (VDI)