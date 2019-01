Maand rijverbod na dronken botsing op rotonde LSI

17 januari 2019

Een 36-jarige automobilist uit Passendale (Zonnebeke) moet zijn rijbewijs één maand inleveren en een boete van 1.000 euro betalen. Op 23 september 2017 knalde Pieter S. met zijn wagen op en over de rotonde van de Rijksweg (N36) en de Kortrijksestraat, aan warenhuis Delhaize in Izegem. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol en moest ter ontnuchtering een nachtje in de cel doorbrengen. Uit de analyses bleek een alcoholpercentage van 2,4 promille in het bloed. De man bleek na een zware werkdag nog even de bloemetje buiten te hebben gezet. Wellicht viel hij in slaap achter het stuur. De politie trok zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen in. Het was al de vierde keer dat hij zich voor een politierechter moest verantwoorden.