Lopen, springen en zwemmen tijdens Spel zonder Grenzen 16 juli 2018

02u28 0

De zeventiende editie van het Spel zonder Grenzen heeft zaterdag weer een massa volk naar provinciedomein Wallemote-Wolvenhof gelokt. Ruim tachtig ploegen namen het tegen elkaar op in zeven knotsgekke proeven. "Van teambuildingopdrachten tot een hindernissenparcours op allerlei springkastelen", vertelt Bart Vanmechelne van het organiserende comité. "We zorgen telkens voor enkele knotsgekke spelen met spelkussens om op te klimmen, te springen en te glijden in combinatie met enkele behendigheidsproeven. Die formule heeft weer zijn succes bewezen. De teams maakten er een leuke dag van en er waren ook tal van supporters." De aanwezigen moesten ook niks van de match van de Rode Duivels tegen Engeland missen, want die kon je ter plaatse volgen.





(VDI)