Loopfietsje Lars (4) gestolen in doodlopend straatje LSI

09 maart 2019

17u17

Bron: LSI 0

In de Ter Elstraat in Izegem is vrijdag tussen 15 en 15.30 uur het loopfietsje van Lars Soens uit Sint-Eloois-Winkel gestolen. Het 4-jarig zoontje van Steven Soens en Sofie Comptaert was aan de woning van zijn grootouders buiten aan het spelen toen hij plots naar het toilet moest. “Hij liep naar binnen en toen hij terugkwam, was het fietsje verdwenen”, zegt Steven. “Er waren ook andere kinderen buiten aan het spelen, maar niemand heeft iets gezien. Mogelijk nam een wandelaar het ongemerkt mee, want auto’s kunnen in de doodlopende straat niet zomaar passeren. Natuurlijk was Lars verdrietig. We hopen dat de dader wroeging krijgt en het fietsje terug brengt. Wie steelt nu het loopfietsje van een kind?” Op de loopfiets was de naam van Lars Soens met een rode sticker aangebracht.