Live jukebox for life schot in de roos VDI

21 december 2018

11u54

Bron: VDI 0

Het evenement Live jukebox for life ten voordele van de vzw Spierziekten Vlaanderen heeft uiteindelijk 1.516,64 euro voor het goede doel opgebracht. Kinesitherapeute Ilse Vandenbroucke organiseerde het evenement samen met muzikanten Wouter Boudrez en Bert Descamps, die ook patiënt in haar praktijk zijn.

Wouter heeft syringomyelie, een zeldzame neurologische aandoening waarbij zijn ruggenmerg wordt aangetast. Bert is in behandeling voor een bacteriële infectie op zijn heup. Het duo zag het meteen zitten om iets voor het goede doel te doen en bracht daarom live muziek in café Het Damberd. Ze kregen daarbij hulp van muzikant Dirk Boehme. Die avond konden mensen zoals in een jukebox uit een reeks nummers kiezen en daar een bedrag op plakken. De actie werd georganiseerd voor de Warmste Week van Studio Brussel.