Lindsey verkocht succesvolle kledingzaak en ging bier brouwen: “Vrouwelijke touch in mannelijke bierwereld is onmisbaar" VDI

08 maart 2019

08u30

Bron: VDI 0 Izegem Achter elke sterke man staat een minstens even sterke vrouw. We kennen het cliché, maar voor brouwer Xavier Van Honsebrouck is het de realiteit. Zijn vrouw Lindsey Herman besloot vier jaar geleden haar succesvolle kledingzaak Focus Brandstore in Izegem over te laten, zodat ze zich kon storten op haar rol als zaakvoerster en personeelsdirecteur van het Bierkasteel. Lindsey staat zelden in de schijnwerpers, maar voor Internationale Vrouwendag maakt ze graag een uitzondering.

Het Bierkasteel, de nieuwe brouwerij van Van Honsebrouck in Emelgem, opende in 2016 de deuren. In volle voorbereiding op die verhuis besloot Lindsey haar kledingzaak in te ruilen voor de brouwerij. "Ik ben er acht jaar zaakvoerster geweest, maar de laatste drie jaar verdeelde ik mijn tijd al tussen de kledingzaak en de brouwerij. Xavier schakelde me toen al geregeld in als er interne problemen waren, want hij weet dat ik goed kan luisteren naar mensen. Zo ben ik in mijn rol van personeelsdirecteur gerold."

Probleemoplosser

Haar ervaring als zaakvoerster van een kledingzaak helpen haar bij haar nieuwe rol in de brouwerij. "Hier kent iedereen me als de probleemoplosser. Hebben twee werknemers bijvoorbeeld een discussie en raken ze er samen niet uit, dan nodig ik ze uit voor een gesprek. Negen op de tien keer gaan ze naar buiten met een lach op hun gezicht. Relativeren is belangrijk en dat probeer ik hen ook duidelijk te maken. Zowel in de brouwerij als in de kledingzaak moet je elkaar aanvoelen, kunnen onderhandelen en verdraagzaam zijn. Een vrouwelijke touch in een overwegend mannelijke bierwereld is dan ook onmisbaar. Een vrouw gaat anders om met mensen dan een man. We zijn gevoelsmatiger en verkiezen een subtiele aanpak."

Ideeën van werknemers

Natuurlijk bestaat haar taak uit meer dan problemen oplossen. "Ik organiseer graag evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie en familiedag", gaat Lindsey verder. "Ook verjaardagen vind ik belangrijk. Daarom krijgt elke werknemer een fles speciaalbier met een etiket met daarop zijn naam en leeftijd. Ook als een werknemer vader of moeder wordt, spaar ik kosten noch moeite om iets leuks te schenken. Onlangs heb ik alle werknemers nieuwe werkkleding gegeven. Was het nodig? Misschien niet, maar voor die mensen is het tof om eens te veranderen van look. Dankzij die kleine investeringen komen onze werknemers met plezier werken. Ik luister dan ook graag naar hun ideeën en als ze me weten te overtuigen, voer ik ze uit."

Gezinsleven

Diezelfde formule past Lindsey toe in haar samenwerking met Xavier. "Belangrijk is dat we beiden een andere tak van de brouwerij runnen. Natuurlijk zal mijn man zijn mening geven over personeelszaken, maar hij zal zich nooit bemoeien met mijn taken en omgekeerd geldt dat ook."

Hoewel het gezin in het teken staat van de brouwerij, ligt de focus thuis op het gezinsleven. "Mijn gezin is mijn prioriteit en staat boven de brouwerij. Als ik ooit zou moeten kiezen tussen de brouwerij en mijn gezin, kies ik sowieso voor mijn gezin."