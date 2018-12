Lijnbus slipt op afzink van brug en belandt boven de treinsporen: geen slachtoffers

Hans Verbeke

13 december 2018

12u11 0

Aan het station van Izegem is donderdagvoormiddag rond tien uur een lijnbus zonder passagiers geslipt op het ijsgladde wegdek. Dat gebeurde in de afzink van de Centrumbrug, vlakbij het station. De stuurloze bus ramde een fietsenstalling en kwam met de voorzijde tot stilstand boven de sporen. De bus belandde niet in de spoorbedding. De bestuurder, iemand met veel ervaring, had bovendien geluk dat zijn voertuig niet tegen een stevig uit de kluiten gewassen betonnen brugpijler botste. De man bleef ongedeerd maar was wel flink geschrokken.

Treinverkeer intussen hersteld

Door het ongeval was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk tussen Lichtervelde en Kortrijk. Er werden vervangende busdiensten ingelegd. Kort voor de middag kon er opnieuw normaal gespoord worden.