Lichaam van vrouw uit kanaal gehaald

08 juni 2018

15u09

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 Izegem Hulpdiensten hebben vanochtend een lichaam uit het kanaal gehaald in Izegem.

Rond 8 uur deze morgen kwam een oproep binnen over een persoon die in het water was terechtgekomen. Bij aankomst bleek het om een vrouw te gaan. Hulp kon niet meer baten. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad. Het lichaam werd uit het kanaal gehaald en geborgen in een tent naast de waterweg.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.