Lexie (10) schrijft boekje over ziekenhuisopname BEGELEIDINGSVERHAAL MOET VERBLIJF OP KINDERAFDELING VERZACHTEN VALENTIJN DUMOULEIN

08 februari 2018

02u24 0 Izegem Als kinderen voor een dagopname naar het ziekenhuis moeten, komt dat vaak overweldigend over. Om angst en onzekerheid achterwege te laten kan de Sint-Jozefskliniek uit Izegem sinds kort een beroep doen op een handig begeleidingsboekje van de tienjarige Lexie Depuydt uit Rumbeke. Daarin schrijft ze op bevattelijke wijze over opname en verblijf en toont ze met zelfgemaakte tekeningen hoe het er op zo'n dag aan toe gaat.

Lexie is met het ziekenhuisboekje niet aan haar proefstuk toe. "In het derde leerjaar kregen we de opdracht om een verhaaltje rond een schat te schrijven", vertelt ze.





"Ik vond het schrijven van zo'n verhaal wel leuk en ontdekte dat ik me daar goed in kon uitleven. Niet veel later besloot ik een nieuw verhaal te maken en er zelf de tekeningen bij te ontwerpen. Het resultaat was mijn eerste boekje 'Giraf in een boom'. Later maakte ik ook nog boekjes rond helpende kabouters en poezen en een boek rond gevoelens. Ik kon er mijn creativiteit in kwijt en mijn fantasie er een beetje in verweven."





Oubollige infofiches

De tekeningen die Lexie maakte, vonden mama Yenka Joije en papa Serge zo mooi dat ze besloten er iets meer mee te doen. "Via internet vonden we een gemakkelijke manier om er een boekje met hardcover van te maken", zegt Yenka. "De boekjes lagen bij ons thuis toen Marianne Vandewaetere, spelbegeleidster op de kinderafdeling van de Sint-Jozefskliniek, ze ontdekte. Haar zoontje en onze zoon Lennert (9) zitten in dezelfde klas en zo komt ze hier geregeld over de vloer... Zij kwam met het idee op de proppen om Lexie een boekje te laten maken over een ziekenhuisopname voor kinderen. Vroeger waren er enkel oubollige infofiches en toen ze zag wat Lexie deed, wist ze dat het anders kon."





Eigen beleving

Het resultaat is 'Naar het ziekenhuis', waarin hoofdpersonage Loesje voor een kleine ingreep naar de dagkliniek moet. "Via Marianne kreeg ik wat informatie door van hoe het er op de kinderafdeling aan toe gaat", legt Lexie uit. "Het was de bedoeling dat ik een ziekenhuisverblijf op een speelse manier en vanuit mijn eigen beleving toonde. Dat kon ook omdat ik niet lang daarvoor zelf naar de spoedafdeling moest, omdat ik bij het spelen een dubbele polsbreuk had opgelopen. Zo leren kinderen in het boek onder andere hoe ze een bandje rond de pols krijgen, in bed naar de dokter worden gebracht, hoe ze een siroopje en een vingerlichtje krijgen en in de operatiezaal terechtkomen. Er zijn ook elementen die ze op de kinderafdeling zelf terugvinden. In de gang tonen schildpadden hen de weg naar het operatiekwartier en die duiken ook in mijn boek op."





Folder

Het ziekenhuis heeft de boekjes meteen in drievoud aangekocht, maar denkt aan een alternatief dat kinderen mee naar huis kunnen nemen. "We denken aan een soort folder", vertelt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. "We vonden het opzet meteen interessant. Vooral de manier waarop alles door kinderogen aan bod komt en in het handschrift van Lexie wordt verteld, is heel ontwapenend. We zijn er zeker van dat kindjes die hier langs komen er veel aan zullen hebben."