Leerlingen schitteren in musical 23 maart 2018

Recent voerden 240 leerlingen van basisschool Sint-Tillo Sint-Jozef met succes de musical Olivia op in het auditorium in Izegem.





Er waren 4 vertoningen. Er werd gewerkt in 2 casts telkens bestaande uit 120 leerlingen. Opmerkelijk was dat alle kinderen van de school een rol kregen toebedeeld.











(VDI)