Leerlingen Prizma Campus IdP verkopen soep 30 november 2018

Soep op de Stoep streek gisteren in het Frunpark neer dankzij de leerlingen van Prizma Campus IdP. Met de verkoop van hun pompoensoep vroegen ze aandacht voor wie in armoede of op de armoedegrens leeft. " We willen het signaal geven dat armoede een onrecht is en dat we er samen iets aan moeten doen", vertellen ze. "Omdat we verontwaardigd zijn dat armoede nog altijd bestaat. Omdat een gezonde woning, een leefbaar inkomen, een waardige job, onderwijs en een goede gezondheidszorg mensenrechten zijn. Ook helpen we met onze actie Samen Tegen Armoede op weg naar een beter leven en meer kansen voor mensen in armoede in onze samenleving." De opbrengsten van hun soepactie schenken ze aan 't Kringske. (CDR)