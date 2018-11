Leerlingen ontwerpen zitmeubel voor goede doel 13 november 2018

Veertig leerlingen van de houtafdeling van Prizma Campus VTI hebben in het kader van de actie 'Design met een hart' een ontwerp gemaakt voor het goede doel. Ze moesten een zitmeubel ontwerpen. "Jelle Carette heeft het winnend ontwerp gemaakt, een ergonomisch zitmeubel voor in de klas. Het tweede ontwerp is gemaakt door Brent Bollaert, Tiziano Meyfroidt en Yoni Beheydt. Zij kozen voor een zitmeubel dat met een rolluik afgesloten kan worden en ook buiten kan staan. Het derde ontwerp is van Rob Demasure. Hij koos voor een soort strandmeubel", vertelt leerkracht Pol Dornez. Tot en met de opendeurdag van de school in het voorjaar is het mogelijk een bod te doen op de zitmeubels. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. Meer info op de Facebookpagina Design met een Hart. (VDI)