Leerlingen oefenen droomjob op school uit 22 maart 2018

Één keer per jaar mogen de zesdejaars van de Heilige Familieschool aan de andere kinderen tonen wat voor job ze later willen uitoefenen. Dat gebeurt tijdens de beroepenbeurs van de school. Gisteren was het opnieuw zover en leefden 39 leerlingen zich uit in hun favoriete beroep. "En daar zaten opnieuw heel wat voltreffers bij", zegt Kathleen Verhaeghe van de school. "De voorbije weken staken de zesdeklassers heel wat energie in de voorbereiding van hun beroep. Van klassiekers als een nagelstudio en timmerman, maar ook aparte beroepen zoals striptekenaar, fotograaf of basketbalcoach. Voor de gelegenheid mochten ze ook attributen mee brengen die bij hun beroep aanleunt." (VDI)