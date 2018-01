Leer Izegem kennen met wandeling 19 januari 2018

Stadsmuseum Eperon d'Or organiseert op zondag 4 februari opnieuw een Ken Izegem-wandeling. De start is om 16 uur aan het stadhuis op de Korenmarkt voorzien. Onderweg kijk je naar bezienswaardigheden en kom je meer over de geschiedenis van de Pekkerstad te weten, met onder andere details over de Droogenbroodroute, de Pekker en de laatste Izegemse prinses. Er is een pauze met een soepje voorzien . Eindigen gebeurt rond 17.45 uur met een boterham en streekbiertje in café 't Elfde Gebod op het Kerkplein. Inschrijven is noodzakelijk via eperondor@izegem.be of 051/31.64.46. Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus vlug zijn is de boodschap. (VDI)