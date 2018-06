Leah Bien pakt uit met nieuwe single 21 juni 2018

02u28 0

Leah Bien heeft met Rhythm of Life een nieuwe single uit. De zangers met Filipijnse roots staat al 28 jaar op de planken en heeft in meer dan twintig landen opgetreden. Sinds 2010 woont ze in ons land en bracht ze al meerdere singles en een album uit. Met Rhythm of Life heeft ze nu een vrolijke zomersong uit die zowel in ons land als Nederland verkrijgbaar is. De bijhorende videoclip is opgenomen in cocktailbar The Londoner in Roeselare. Op de single staat ook nog een rock medley. Meer info op www.leahbien.com. (VDI)