Landelijke Gilde wint trofeekaarting Seniorenraad VDI

10 april 2019

15u52

Bron: VDI 0

De Izegems Seniorenraad organiseerde onlangs opnieuw een kaarting voor de seniorenclubs in zaal ISO. De Landelijke Gilde sleepte dit jaar de trofee in de wacht. Okra Izegem eindigde op de tweede plaats en Club Emelgem haalde de derde podiumplaats. In totaal namen tientallen kaarters van zeven seniorenclubs deel aan de trofeekaarting.