Laatste keer feest in 't Wielke 05 juli 2018

02u46 0 Izegem Zaterdag opent voormalig café 't Wielke een laatste keer de deuren voor het volgend jaar onder de sloophamer verdwijnt.

'Dulloards' zijn volhardende feesters die niet meteen van ophouden weten en die bijnaam willen Dieter Dochy, Sander Dhaene en Wouter Huysman nu zaterdag 7 juli nog eens alle eer aandoen. Zij bliezen in 2012 met vijf anderen 'Dulloards Kermesse' nieuw leven in. "Alles begon in 1979 toen mijn oom Marc Seynaeve met enkele kompanen de allereerste editie in café 't Wielke organiseerde", blikt Wouter terug. "Ze organiseerden enkele optredens en zorgden voor een leuke sfeer. Later verhuisde het festival naar de Grote Markt, maar na enkele edities stierf het een stille dood. Tot we de verhalen van mijn oom hoorden en besloten in 2012 het terug tot leven te wekken. We hielden een testversie met 270 enthousiaste vrienden en kennissen. Een jaar later gooiden we het festival open voor het grote publiek. Daarbij palmden we de weide naast het huis van mijn ouders in de Hemelrijkstraat in Ingelmunster in."





Als hippie

Dulloards Kermesse wordt zaterdag in een Woodstock-jasje gestopt. "We vragen alle bezoekers om als hippie verkleed naar hier af te zakken", vertelt Sander. "Optredens zijn er van '70s Tush en Gesman. DJ Bou komt plaatjes draaien. Als knipoog naar de tijd van toen organiseren we vanaf 14 uur in het café zelf nog eens een klassieke patattenkaarting."





Voor de vriendengroep wordt het een mooi afscheid van een bekende kroeg. (VDI)