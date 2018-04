Laagvlieger op de bon 13 april 2018

Bij een snelheidscontrole langs de Baronstraat in Emelgem (Izegem) kon woensdagavond met het nieuwe mobiele flitstoestel een laagvlieger op de bon geslingerd worden.





De automobilist passeerde er aan 91 km/u in de bebouwde kom. Hij of zij mag zich aan een dagvaarding voor de politierechtbank en een minimum rijverbod van vijftien dagen verwachten.





In totaal reden wel slechts 5 van de 280 voertuigen (1,79%) te snel, een goed resultaat. "In de politiezone Riho zijn er naast de aangekondigde snelheidscontroles ook vaak gerichte controles", aldus mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "De avondlijke controle was er één van. De voorbije weken hing er in de buurt ook al een snelheidsinformatiebord dat automobilisten duidelijk maakte of ze zich aan de snelheidsbeperking hielden. Verkeersveiligheid is belangrijk en met de gerichte acties overdag en 's avonds willen we beklemtonen dat we op de verzuchtingen van de bewoners ingaan." (VDI/LSI)