Kurt Himpe duwt N-VA-lijst voor provincie 30 april 2018

Provincieraadslid Kurt Himpe is lijstduwer voor N-VA bij de provincieraadsverkiezingen in oktober. "Met Kurt Himpe hebben we de zekerheid op een sterke vertegenwoordiging voor Izegem en de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt in de provincieraad", zegt afdelingsvoorzitter Hein Depoorter. "Hij is sinds 2012 provincieraadslid en werd al snel door politieke vriend en vijand gewaardeerd voor de opvolging van dossiers zoals toerisme, veiligheid en economie."





Bij de vorige provincieraadsverkiezingen was Himpe ook lijstduwer en werd hij door zijn hoog aantal voorkeurstemmen verkozen. De Meulebeekse N-VA-voorzitter Johan De Poorter staat op de derde plaats. (VDI)