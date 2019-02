Kunstacademie zet de deuren open VDI

14 februari 2019

16u34

Izegem Kunstacademie Art'Iz opent op zaterdag 23 februari de deuren voor de Vlaamse Dag van de Academies.

“De drie verschillende afdelingen van de Kunstacademie organiseren een speciale activiteit”, zegt schepen Kurt Himpe. “De afdeling Muziek houdt in de bar een Percussion Party tussen 13.30 en 17 uur. Niels Pannecoucke laat de academie op haar grondvesten trillen en dat is symbolisch nu er zicht is op een nieuwe locatie voor de Kunstacademie in de voormalige gebouwen van drukkerij Strobbe.”

“De afdeling Beeld houdt het wat rustiger met een uurtje quality time dat volledig past in het thema ‘Kunst en Tijd’ van de Dag van de Academies. De ouders en grootouders kunnen mee tekenen en schilderen met de kinderen en kleinkinderen”, verduidelijkt directeur Wim Belaen.

“De afdeling Woord organiseert ‘De Minuut’, waarbij leerlingen, leraars en bezoekers gedurende één minuut het podium mogen innemen. Het moet kunstig en kunstvol zijn, zoals het een academie past”, besluit Belaen. “Muziek, beeld of woord, het mag allemaal, maar na één minuut gaat het gordijn onherroepelijk dicht. Een jury bepaalt met veel lawaai wie de Art’Izt van de academie wordt.”

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor ‘De Minuut’ op artiz-izegem.be. Het aantal plaatsen is wel beperkt.