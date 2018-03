Kruispunt Vijfwegen krijgt in 2019 herinrichting 22 maart 2018

Het kruispunt aan de Vijfwegen in Emelgem krijgt volgend jaar een herinrichting. Aanvankelijk was het de bedoeling er een rotonde te creëren, maar er blijkt te weinig plaats voor een soepele doorgang voor zowel wagens en zwakke weggebruikers te zijn. Nochtans zijn er in de vorige legislatuur al woningen aangekocht en gesloopt om meer plaats te creëren. "Daar is nu een publieke parking en die zullen we straks beter inrichten", aldus schepen voor Openbare Werken Marc Vanlerberghe (sp.a). "Het eigenlijke plan is nog niet concreet en geven we de komende maanden vorm, maar het staat al vast dat we met voorsorteerstroken voor fietsers zullen werken."





Toch heeft Simon Vanderschaeve (Groen) nu al kritiek. "Indien fietsers naar links afslaan, dan moeten ze zich toch in de voorsorteervakken van de wagens begeven. Daarom vraag ik het huidige ontwerp nog eens beter te bekijken vanuit het standpunt van de fietsers. Misschien moet je het AFTG-principe toepassen, waarbij alle fietsers tegelijk groen krijgen terwijl automobilisten op het rode licht wachten." De stad belooft alvast verder overleg over de verdere vormgeving van het plan. (VDI)