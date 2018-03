Kroegentocht zoekt vrijwilligers 19 maart 2018

De Pekkerskroegentocht van De Leutvrienden is op 11 mei aan zijn 29ste editie toe. Om alles in goede banen te leiden, is de organisatie op zoek naar mensen die de deurbewaking die avond voor hun rekening willen nemen. Zij moeten controleren of mensen een ticket voor de kroegentocht gekocht hebben. "We bestaan uit een kern van amper twintig mensen en zullen ons al focussen op de verkoop van tickets in chalets", weet Bjorn Olivier. "Daarom zoeken we nog vrijwilligers die zich een avond hiervoor willen engageren. Uiteraard tegen een vergoeding."





Geïnteresseerden kunnen Bjorn contacteren op 0473/52.39.53 of via bjorn.olivier@telenet.be. Meer info op de Facebookpagina Kroegentocht Izegem. (VDI)