Krijttekeningen palmen Roeselaarsestraat in 19 mei 2018

Leerlingen van de Heilig-Hartschool kregen gisteren uitzonderlijk de kans een stukje van de Roeselaarsestraat als speelterrein te gebruiken. Door wegenwerken rijdt er aan hun school nauwelijks verkeer meer en na overleg met de stad werd de straat een namiddag helemaal afgesloten. De kinderen mochten het hele wegdek inpalmen om er krijttekeningen te maken rond het thema 'duurzaam verkeer'. "Dat is hun beloning nadat ze het zo goed deden in de 'Flitscampagne', waarbij ze geregeld gecontroleerd werden op het dragen van een fluohesje onderweg naar school", vertelt directeur Tommy Van Steenwinkel. "De campagne was een groot succes en de leerlingen hielden er zich netjes aan. De krijttekeningenactie was dan ook een passende beloning en leuke afsluiter van de actie." Enige domper op de feestvreugde was dat de straat maar tijdelijk voor de jeugd opengesteld werd. Enkele lokale handelaars klaagden over de slechte passage, waardoor de actie vroeger werd stopgezet. (VDI)