Krijgt Izegem straks kampplaats voor jeugdbewegingen? VDI

21 februari 2019

13u03

Bron: VDI 0 Izegem Gemeenteraadslid Nick Verschoot (N-VA) lanceert een oproep om een kampplaats voor jeugdbewegingen in de stad aan te leggen.

”We krijgen heel wat dagjestoeristen op bezoek en er is ook de mogelijkheid te verblijven in een hotel of enkele B&B’s”, zegt hij. “De jongens- en meisjeschiro van Kachtem verhuren hun lokalen ook als jeugdverblijf en dat leidt toch tot 3.000 overnachtingen per jaar. We krijgen jaarlijks echter ook talrijke vragen om de lokalen en terreinen in de grote vakantie als kampplaats te verhuren. Daar kan dat echter niet door het gebruik van speelpleinwerking Babeloe voor kinderen met een beperking. Daarom stel ik voor dat de stad samenwerkt met een landbouwer voor een bepaalde periode om zo’n kampplaats te creëren. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de landbouwzone ingesloten in het Rhodesgoed die de komende jaren wordt ingenomen door het Agentschap Natuur & Bos. Ik ervaar dat er vraag naar is in Vlaanderen en dit zet de stad toeristisch ook op de kaart. Het zou bovendien een primeur voor de regio zijn.”

Toerismeschepen Lisbet Bogaert belooft het voorstel alvast te onderzoeken. “We hadden reeds overleg met Toerisme Leiestreek in die zin en beloven ons hierover nader te informeren.”