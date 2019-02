Koppeling van toevoerslang breekt af: duizenden liters mest stromen weg VHS

01 februari 2019

18u49 2

De brandweer moest vrijdag rond 11 tussenkomen op het landbouwbedrijf van Filip D’hondt en Carine Lavens in de Hondekensmolenstraat in Izegem. Aanleiding was een breuk aan een koppeling van een toevoerslang. Via die slang moest mest overgepompt worden van een vrachtwagen naar een opslagbunker op het terrein, waar ook aan mestverwerking wordt gedaan. Toen de koppeling brak, stroomden grote hoeveelheden mest weg uit de opslagbunker. Een deel van het goedje belandde in een beek achter het bedrijf. “We hebben vrij snel een soort ballon kunnen plaatsen waardoor er niet langer mest kon ontsnappen”, zegt Filip D’hondt. “Zo hebben we de hinder kunnen beperken.” Volgens de man is de mest niet schadelijk voor het milieu.