Koerscomité verbiedt verkiezingspropaganda 30 augustus 2018

02u37 0

Tijdens Izegem Koers op donderdag 6 september zal er weinig van de gemeenteraadsverkiezingen te merken zijn. Althans in de vipdorpen in het Bierkasteel en op campus Bellevue. De toezichters aan de inkom krijgen de opdracht geen politieke propaganda op het terrein toe te laten. "We willen het sportief gebeuren en de gezelligheid van het volksfeest laten primeren", aldus koerscomitévoorzitter Frank Duhamel, zelf actief bij sp.a. Oppositiepartij Groen roept op om ook langs het parcours van de koers geen campagne te voeren. Sp.a, CD&V, STIP en Vlaams Belang kunnen zich daarin vinden. Die laatste partij deelt geen folders uit, maar staat er wel met een broodjesbar. Open Vld voert wel (passief) actie langs het parcours. "Als iemand een kaartje vraagt, zullen we dit uitdelen", aldus lijsttrekker Geert Leenknecht. "De bevolking heeft het recht om goed geïnformeerd te worden." Ook N-VA deelt die mening. "Op een open parcours als dat van Izegem Koers valt een verbod onmogelijk te controleren. Maar los daarvan zullen wij de mensen langs het parcours niet overrompelen met flyers. Dat brengt toch maar meer opruimwerk voor onze stadsdiensten met zich mee." (VDI)