Klaar voor Ommegang 22 juni 2018

Kachtem is klaar voor de jaarlijkse Ommegang en daar horen heel wat activiteiten bij. Vandaag is er vanaf 19 uur het maken van de Sint-Janstrossen op het Kerkplein. Die komen in verschillende wijken te hangen. De openingsviering vindt op zaterdag 23 juni om 17.30 uur plaats in de Sint-Janskerk. Die dag is er vanaf 14 uur ook een kinderfuif bij de meisjes-chiro en op hetzelfde uur kan je in het muzieklokaal de voetbalmatch België-Tunesië volgen. Bij d'Oede Garde is er een bingonamiddag. De reuzenoptocht start om 16.30 uur en er is Rostenworp vanuit de kerktoren om 18.30 uur. Toneelgilde De Lanteern brengt om 19.30 uur het stuk Nonkel Jef in 't Sok. Zondag is er om 14 uur de eigenlijke Ommegang met de relikwie van Sint-Jan. Er is doorlopend rommelmarkt. Op maandag is er om 14.30 uur de Nederlandstalige vespers en op woensdag 27 en vrijdag 29 juni om 17 uur telkens kinderzegening. Zaterdag 30 juni is er om 17.30 uur de sluitingsmis. (VDI)