Kindergemeenteraad wil minder afval en meer groen 26 mei 2018

De kindergemeenteraad heeft een wenslijst aan het schepencollege bezorgd. Ze pleit voor meer groen in het centrum en dan specifiek voor meer beplanting rond parkings. Ook afval kwam aan bod. De kinderen willen meer vuilnisbakken en ze mooier ingekleed zien. Wat snelheid van wagens betreft, willen de kinderen meer verkeersdrempels en wegversmallingen in de buurt van een zone 30 zien opduiken. Ten slotte pleiten ze voor beter zichtbare fietspaden en vragen ze de stad werk te maken van het herstel en een beter onderhoud na te streven. Burgemeester Bert Maertens en jeugdschepen Lothar Feys (N-VA) beloofden alvast enkele zaken in hun partijprogramma op te nemen. (VDI)