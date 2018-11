Kinderen verkennen Huis van de Sint CHARLOTTE DEGEZELLE

26 november 2018

430 kinderen hebben afgelopen weekend een kijkje genomen in het tijdelijk onderkomen van Sinterklaas. In aanloop naar het grote pakjesfestijn op 6 december verblijft de goedheilige man samen met zijn Zwarte Pieten in Kasteel Wallemote, waar hij afgelopen weekend rondleidingen organiseerde. "Die gebeuren in groepjes van tien kinderen, vergezeld van hun ouders, waardoor het een echte belevingstocht is", vertelt Wouter Vandemaele, hoofd van de jeugddienst. "Zo kunnen de kinderen in de leeskamer genieten van verteltheater en ook de speelgoedkamer en de eetkamer passeren de revue. De Sint beschikt daarnaast over een gymzaal, waar je pakjes leert dragen en waar je leert hoe je op daken moet lopen en in schoorstenen moet klimmen."





Hoogtepunt was de ontmoeting met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.