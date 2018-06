Kinderen met beperking genieten van sportkamp 26 juni 2018

400 kinderen met een beperking of autisme genoten van een sporttweedaagse op De Krekel in Izegem. Op de site Krekel Noord konden ze zich uitleven met fitball of op een springkastelen- en ballenparcours. Er was ook tennis, paardrijden en lasershooting. Op Krekel Zuid kon je rolstoeldansen. Er waren ook een turnparcours, volksspelen, boccia en circustechnieken. In de namiddag konden de kinderen zwemmen.





(VDI)