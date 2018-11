Kinderen beklimmen vlasrootertoren voor spelletje geocache 14 november 2018

02u25 0 Izegem De stad waarschuwt voor een gevaarlijke situatie door geocaching aan de voormalige vlasrooterstoren aan de Klare Gracht.

Geocaching is een moderne vorm van toerisme, waarbij je plaatsen ontdekt via een zoektocht. Via een app op je smartphone en met gps-gegevens kan je op die manier een cache, een pakje in de echte wereld, traceren. Dat ligt vaak verborgen op mooie, verrassende plekjes. Onbekenden hebben recent zo'n cache in de vlasrootertoren aan de Klare Gracht geplaatst. "Die situatie is echter gevaarlijk", waarschuwt toerismeschepen Kurt Himpe (N-VA). "Dit weekend klommen kinderen op de toren om die cache te zoeken. Met geocaching op zich hebben we geen probleem", zegt de schepen. "Alleen worden dergelijke caches vaak geplaatst zonder toestemming van de eigenaars en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. De politie is intussen verwittigd en we doen nu in samenspraak met de Verenigde Rooters die eigenaar zijn van de vlasrootertoren al het mogelijke om de cache zo snel mogelijk te verwijderen en de verantwoordelijke geocacher te contacteren." De watertoren op de Bosmolens werd in 1958 geplaatst en is een mooi vlasrelict, maar niet toegankelijk. "Het is zelfs zeer gevaarlijk om via de verroeste ladders op de toren te klimmen", besluit de schepen. (VDI)