Kersverse cafébaas Michiel en vriendin Celine blazen café De Mol nieuw leven in

Michiel Van Parys (28) en Celine Dewulf (20) hebben café De Mol intensief verbouwd. Izegem Sinds kort is er opnieuw leven in De Mol. Het oude cafeetje op de hoek van de Molstraat en de Kokelarestraat in Izegem stond ruim twee jaar leeg, tot een jonge Roeselarenaar daar verandering in bracht.

"Tijdens mijn studies bedrijfsmanagement in Gent ontdekte ik dat ik liever achter een toog stond dan dat ik achter mijn boeken zat", zegt kersverse cafébaas Michiel Van Parys (28). "Terwijl ik ervaring op deed in de Gentse horeca begon ik te dromen van een eigen café."





"Twee jaar geleden ben ik al eens komen kijken naar De Mol, maar toen was ik niet echt overtuigd omdat er nogal veel werk aan was. Maar uiteindelijk heb ik toch de stap gezet. Negen maanden lang hebben we intensief verbouwd. De vloer ging eruit, de elektriciteit en de verwarming werden vernieuwd en alles werd grondig opgefrist. Het enige dat nog over is van het oude café is de toog."





Michiel en zijn vriendin Celine werden trouwens met open armen onthaald op de wijk.





"De buren en het wijkcomité zijn erg blij dat er eindelijk opnieuw een ontmoetingsplaats is op Ge Mol", zegt Michiel. (SVR/LSI)