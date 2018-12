Kerstmarkt rond de Sint-Tillokerk VDI

13 december 2018

18u16

Bron: VDI 1

Op zondag 16 december gaat de jaarlijkse kerstmarkt in Izegem door. De organisatie is in handen van de stad. Alle kraampjes staan rond de Sint-Tillokerk. Het startschot wordt om 14 uur gegeven door stadsbeiaardier Koen Cosaert. Er is doorlopend kinderanimatie in het kerkportaal, de KSA houdt daarbij een oogje in het zeil. Zij organiseren een workshop zoutdeegfiguren maken.

De harmonieën en Zimra brengen concerten en er zijn optredens van Le Fou avec le Feu, de Izegemse ijsberen nemen een duik en de kerstman komt langs. Om 16.30 uur is er de kinderloop van 900 meter en om 17 uur de jaarlijkse Pekkerscorrida van 6,3 kilometer.