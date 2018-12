Kerstman voor tweede jaar op rij bestolen op kerstmarkt Izegem AHK

18 december 2018

09u19 0 Izegem Afgelopen zondag werd de kerstman op de kerstmarkt rond de Sint-Thillokerk in Izegem bestolen. Dat gebeurde toen kerstman Jan Denys even pauze nam, een dief ging er vandoor met zijn snoepmand en koperen bellen uit zijn kleedkamer.

Kerstman Jan Denys (64) uit Izegem ging zondag op vraag van de stad geheel vrijwillig om 14 uur naar de kerstmarkt rond de Sint-Thillokerk in Izegem. Gewapend met een mand vol snoep om uit te delen aan de lieve kinderen nam hij zoals altijd zijn opdracht ernstig. Toen de man omstreeks 18.30 uur even pauze nam omdat hij honger had gekregen, zag een dief zijn kans rijp om toe te slaan. De dief brak binnen in de kleedkamer van de kerstman in zaal Nele in de Kerkstraat en ging er met de mand snoep, een fototoestel en twee koperen bellen vandoor. Kerstman Jan Denys die normaal tot 22 uur zou blijven, was te ontgoocheld om verder te doen. Ook vorig jaar werd hij al bestolen als kerstman. Kerstman Jan Denys is evenwel niet van plan om klacht in te dienen bij de politie.