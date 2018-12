Kersthappening op het Rhodesgoed VDI

11 december 2018

Dit weekend werken Pasar, het oudercomité van de Sint-Vincentiusschool, de chirojongens Sint-Jan en voetbalclub Nieuw Gemeentehuis voor de zesde keer samen om op het Rhodesgoed een sfeervolle kersthappening uit te bouwen. Op zaterdag 15 en zondag 16 december kan je genieten van de unieke sfeer, van het vele lekkers, maar ook al je kerstinkopen doen.

Hobbyisten laten je kennis maken met hun passie en Samugan en Care verkopen er spulletjes om hun projecten in het zuiden te steunen. Enkele-mini-ondernemingen van studenten bieden hun producten aan en jonge ondernemers promoten er hun bedrijfjes. Daarnaast kan je genieten van warme en koude dranken of een frietje, braadworst of pannenkoen proeven.

De sfeervolle locatie van het Rhodesgoed wordt nog extra in de kijker gezet door het animatie-aanbod. Op zaterdag is er muziek van Chris en François. Zij zorgen voor wat nostalgie en nodigen meteen uit om mee te zingen en een danspasje te zetten.

Op zondag staat alles in het teken van de kinderen. Het schoolkoor Vicanté brengt kerstliederen en de huifkar doet haar toertjes met de verhalenfee. Clown Rhodie verwent de kinderen met balloncreaties en de kerstman deel snoep uit. Met het volkspelenparcours kunnen de kinderen leuke prijsjes winnen.