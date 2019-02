Kerkuil Vera uit tuin ontsnapt, eigenares op zoek LSI

Bieke Deman (23) uit Emelgem (Izegem) is op zoek naar haar kerkuil Vera. Het dier ontsnapte woensdagnacht uit haar hok in de tuin van haar woning in de Ghistelstraat. “Ik stopte Vera woensdagavond in haar hok, maar merkte wellicht niet op dat een tweede deurtje op een kier stond”, vertelt Bieke. “Donderdagochtend stelde ik vast dat ze verdwenen was. Ik heb Vera al sinds 2015 dus maakt ze wel deel uit van het gezin.” Bieke vermoedt dat de kerkuil niet zo ver is gevlogen. Het dier is herkenbaar aan de bruine bandjes aan de pootjes, de bruine vleugels en witte kop. “Ze verstopt zich graag in kleine ruimtes”, weet Bieke nog. “Ik denk dat de kans om gezien te worden het grootst is bij valavond. Haar roepen heeft geen zin, want ze reageert enkel op mij.” Bieke vraagt diegene die de kerkuil opmerkt onmiddellijk met haar te telefoneren op 0477/25.59.05.